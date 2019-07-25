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Faizin indirilmesi doları etkilemedi

Merkez Bankası'nın faiz indireceğini öngörüp dolar alanlar kaybetti. Dolar 5.70'in de altına indi.

Haber Merkezi | 25.07.2019 - 14:18..
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Faizin indirilmesi doları etkilemedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Bu karar sonrasında doların hareketi merak ediliyordu.

DOLAR DÜNKÜ SEVİYESİNE DÖNDÜ

Dün, Merkez Bankası'nın kararı öncesi 5.70'in üzerine çıkan dolar; kararın açıklanmasının ardından anlık olarak 5.77'yi görmesine rağmen kısa sürede 5.70'in altına düştü ve 5.68 seviyelerinde seyrediyor.

Faizin indirilmesi doları etkilemedi

FAİZ DÜŞER KAZANIRIM DİYENLER ÜZÜLDÜ

Öte yandan, faizin indirilmesiyle doların çıkacağını öngörüp dolara yatırım yapanlar ise doların düşmesiyle zarara uğradı.

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