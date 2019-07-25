Faizin indirilmesi doları etkilemedi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi. Bu karar sonrasında doların hareketi merak ediliyordu.
DOLAR DÜNKÜ SEVİYESİNE DÖNDÜ
Dün, Merkez Bankası'nın kararı öncesi 5.70'in üzerine çıkan dolar; kararın açıklanmasının ardından anlık olarak 5.77'yi görmesine rağmen kısa sürede 5.70'in altına düştü ve 5.68 seviyelerinde seyrediyor.
FAİZ DÜŞER KAZANIRIM DİYENLER ÜZÜLDÜ
Öte yandan, faizin indirilmesiyle doların çıkacağını öngörüp dolara yatırım yapanlar ise doların düşmesiyle zarara uğradı.