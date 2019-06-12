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FARC'ın sembol ismi Santrich Kolombiya Kongresi'nde

Kolombiya'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 1 yıl hapis yatan FARC liderlerinden Santrich, Temsilciler Meclisi'ndeki görevine yemin ederek başladı.

AA | 12.06.2019 - 02:38..
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Gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve hukuki durumu ile Kolombiya'daki yargı erkleri arasında bir mücadeleye neden olan Santrich, FARC'ın hükümetle imzaladığı barış anlaşmasıyla elde ettiği Kongre kontenjanındaki sandalyesine, parmaklıklar ardında geçirdiği uzun sürenin ardından kavuştu.

ABD, KENDİ MAHKEMESİNDE YARGILAMAK İSTEDİ

ABD'nin ısrarla kendi topraklarında yargılamak istediği ve hükümet ile Başsavcılığın da bu yönde uğraştığı Santrich, başkent Bogota'nın tarihi merkezinde yer alan Kolombiya Kongresi'nde yemin ederek yasama organının ikinci kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki görevine resmen başladı.

Santrich, kendisini Başsavcılığın elinden kurtaran Yüksek Mahkeme'de Kongre Üyesi olarak yargılanmaya devam edecek.

FARC'ın sembol ismi Santrich Kolombiya Kongresi'nde

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