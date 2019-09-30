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Faruk Çelik'in seçim önerisi

Eski bakan Faruk Çelik, 50+1 formülünün Türkiye'yi yoracağını, bu yüzden yüzde 40 oranına ulaşan adayın Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 14:46..
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Faruk Çelik'in seçim önerisi

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Bursa'da yayın yapan Olay gazetesine konuşan eski bakan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 formülünün ülkeyi yoracağını söyledi.

YÜZDE 40 ALAN KAZANSIN

Çelik, seçimlere ilişkin şu öneriyi sundu: "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye'yi yorar."

Faruk Çelik'in seçim önerisi

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda yüzde 50+1'in sağlanamaması durumunda seçimler ikinci tura kalıyor.

Seçimlerde en yüksek oyu alan iki aday arasında yapılan ikinci tur seçimiyle, Cumhurbaşkanı belirleniyor.

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