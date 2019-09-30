Faruk Çelik'in seçim önerisi

Eski bakan Faruk Çelik, 50+1 formülünün Türkiye'yi yoracağını bu yüzde yüzde 40 oranına ulaşan adayın Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.

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Sağlıklı ve dolgun görünümlü saçlar için 9 püf noktası

Saç üzerinde genetik faktörün büyük bir rolü olsa da uygun diyet, doğru saç bakımı ve doğru tercihlerle saçlarınıza sağlıklı ve dolgun bir yapı kazandırabilirsiniz.