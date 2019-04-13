taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne haciz memurlarını yollatan Fatih Erbakan, gelen eleştirilere çok sert bir dille yanıt verdi.

Haber Merkezi | 13.04.2019 - 09:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Saadet Partisi yönetimi ile Fatih Erbakan arasındaki gerginliğin seviyesi yükseldi.

Fatih Erbakan gelen eleştirilere yayınladığı video ile cevap verdi.

Erbakan, Saadet Partisi yönetiminin yaptığı yanlışları tek tek sıraladı.

Temel Karamollaoğlu'nun "İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz" sözlerini hatırlatan Erbakan, Saadet Partisi milletvekilinin "Kürdistan'ı tanıyacağız" sözünü ve FETÖ'cülerle girilen ilişkileri anlattı.

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar VİDEO

NEDEN Mİ TAHLİYE

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, "Milli Görüş prensiplerini o binaya getireceğiz inşallah. Bu tahliye bunun için gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

Soylu: Büyükçekmece iddiası ispatlanırsa istifa ederim

108
Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

Beyaz Saray önünde bir kişi kendisini ateşe verdi

30
Sudan'da 2'inci darbe

Sudan'da 2'inci darbe

20
20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

20 bin dolarlık kaliforniyum maddesiyle yakalandı

28
Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

26
Ahmet Türk kendini genç hissediyor

Ahmet Türk kendini genç hissediyor

59
Ünal Karaman: Geçtiğimiz yoldan hiçbir takım geçmedi

Ünal Karaman: Geçtiğimiz yoldan hiçbir takım geçmedi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir