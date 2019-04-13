Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne salvolar

Selçuk-Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Zeynep Sargın, eğer tedavi edilmezse 3 yıl içinde ölecek.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne haciz memurlarını yollatan Fatih Erbakan, gelen eleştirilere çok sert bir dille yanıt verdi.

Çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği Yeni Zigana Tüneli 2021’in ilk yarılarında bitecek.

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Ahmet Türk kendini genç hissediyor

Mazbatasını alacağı için oldukça heyecanlı olan Ahmet Türk, hasta ve yaşlı olduğu için belediye başkanlığı yapamayacağı eleştirilerini kabul etmedi.