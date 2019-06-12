Fatih'te bayrak asan vinç devrildi

İstanbul'un Fatih semtinde gece saat 01:30 sıralarında görev esnasındaki bir vinç devrilerek yan yattı, askıda kaldı.

VİNÇ YAN YATTI

Fevzipaşa Caddesi üzerinde bayrak asma çalışması yapan İdris Ç. yönetimindeki 34 RKS 28 plakalı vinç henüz bilinmeyen bir nedenle yan yatarak devrildi.

Askıda kalan vinç sepeti içinde iki çalışan ile, restore halindeki Cedid Ali Paşa Medresesi'nin inşaat iskelesine çarptı. Şans eseri sepette bulunan görevliler yara almazken vinç operatörü durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Fevzipaşa Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İŞ MAKİNESİ KURTARDI

Devrilen vinç için olay yerine iki iş makinesi kepçe çağrıldı. İş makinelerinin gelmesiyle devrilen vinçi kurtarma çalışmaları başladı. Bu sırada meraklı vatandaşların olan biteni izlemeleri dikkat çekti. Yaklaşık 1.5 sonra devrilen vinç kurtarılırken meraklı kalabalığın alkışladığı görüldü.

Çalışmaların ardından kurtarılan vinç yol kenarına çekilmesiyle yol her iki yönden de araç geçişine açıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.