Fatih'te kadın turiste kapkaç güvenlik kamerasında

Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turist, kapkaça uğradı. Durumu fark eden eşi, olaya müdahale etti.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi.

Fatih'te kadın turiste kapkaç

SABIKALI KAPKAÇÇI TUTUKLANDI

Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında, 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.













