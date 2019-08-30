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Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

Yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önceden boşaltılan iki katlı metruk binanın balkonunda bir anda çökme meydana geldi.

DHA | 30.08.2019 - 22:17..
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İstanbul Fatih'te Ayvansaray Mahallesi Ferruh Kahya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında bir binada çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi'nce, yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre önce boşaltılan ve mühürlenen iki katlı metruk binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

PARÇALAR YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ

İkinci kattaki balkondan kopan taş ve demir parçaları yolun ortasına düştü. O sırada sokakta kimsenin olmaması sayesinde olası bir facia yaşanmadı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı.

Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü


Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

Fatih'te metruk binanın balkonu çöktü

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