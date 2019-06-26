Fatma Barbarosoğlu, Öcalan stratejisine isyan etti

23 Haziran'da yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 800 bin oy farkla tekrar seçilirken; propaganda döneminde teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen "tarafsız olun" mektubu ve kardeşi Osman Öcalan'ın televizyon ekranlarından seçmene seslenmesi çok tartışılmıştı.

Bu açıklamalara itiraz sesleri yükselirken, bir kesim medya kuruluşları ise sessiz kaldı.

"ÖCALAN'IN MEKTUBUNDAN MEDET UMMAYACAKTINIZ"

Seçim sonuçlanıp Ekrem İmamoğlu, büyük bir farkla kazanınca yürütülen propaganda yöntemlerinin yanlış olduğu sesleri yükseldi, itirazlar başladı.

YeniŞafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Sosyolog Fatma Barbarosoğlu, bugün "800 bin fark ne ki! İçimde Eren Bülbül’ün tazelenen yası..." başlığıyla kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:

Fatma Barbarosoğlu, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini, aynı bölümde "Türk-İslam Felsefesinde Tasavvufî Eğitimin Değerlendirilmesi" başlıklı bir tez hazırlayarak 1987 yılında tamamladı. İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Anabilim Dalı'nda "Modernleşme Sürecinde Moda-Zihniyet İlişkisi" başlıklı teziyle sosyoloji doktoru oldu.

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Büyük adam yelekleri içinde gururla objektiflere bakan masum çocuk Eren Bülbül.

Küçük cüssesi ile anacığının verdiği her işi eksiksiz yapan Eren Bülbül. PKK’lı teröristler şehit etmemiş olsa idi, o şimdi yaz tatilinde anacığının en büyük yardımcısı olacaktı.

Hiç şikâyetsiz iş tutacak bir gün bu vatan için şehit olmayı dileyecekti.

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YANİ!

Her şey öyle böyle şöyle filan da. Öcalan’ın mektubundan medet ummayacaktınız.

Şehit ailelerinin canını yeniden yakmayacaktınız.

“Bebek katili” dediğiniz adamı seçimi kazandıracak stratejik özne yapmanıza, kardeşini TRT ekranında kendinize “destekçi” kılmanıza değdi mi?

Oğuldan yetim ana-babaların, babadan yetim evlatların, hayat arkadaşını yitirmiş kadınların acısına kezzap dökmeyecektiniz.