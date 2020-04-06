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Feromon nedir

Feromon, başta insanlar olmak üzere bir türün üyeleri arasında çekim yaratarak iletişim kurmasına yarayan bir kimyasal salgıdır.

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Feromon nedir

Türler arasındaki etkileşimi artıran feromon, eşeyler arasında iletişimi sağlamak, bazı canlılarda eşey organlarının oluşumunu yönlendirmek ve sosyal yaşamdaki hiyerarşiyi sağlamaya yarayan hormon benzeri bir kimyasal işarettir.

Feromonlar, aynı türün organizmaları arasındaki sinyal alışverişini sağlayan kimyasal bileşenler olarak da tanımlanabilir.

CİNSEL ÇEKİM YARATIR

İlk olarak Alman biyologların 1950’lerde dişi bir ipek böceği kesesi üzerinde bulduğu feromonun birçok erkek bireyi kendine çekebileceği anlaşılmıştır.

İlerleyen yıllarda birçok hayvan türünde de feromonlar tespit edilmesinin ardından bu kimyasalın işlevinin cinsi çekim kuvveti ile ilgili olduğu kesinleşmiştir.

Feromon nedir

Böceklerin yanı sıra örümcekler, kurbağalar, sürüngenler ve memeliler de feromon salgılar. En çok bilinen feromonlar; uyarı feromonları, eşeysel feromonlar ve iz feromonlarıdır.

Araştırmalara göre feromon, yalnızca çevredeki aynı cins hayvanlar üzerinde etkilidir.

AŞK HORMONU OLARAK BİLİRNİR

İnsanların bağışıklık sisteminde de olduğu anlaşılan feromon salgısı, idrar ve koltuk altındaki terle dışarı atılılır. Uçucu ve kokusuz olan bu kimyasal salgı,  karşı cinsin cezbedilmesinde önemli bir rol oynadığı için ‘aşk hormonu’ olarak da adlandırılır.

Feromon nedir

Uzmanlar, yapılan açıklamalarda feromonun “aşkın başlamasına neden olduğu, salgının artmasıyla birlikte aşık olmayı sağladığı ve aşık olunduğunda başlayan psikolojik süreçte aktif rol oynadığını” belirtmiştir.

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