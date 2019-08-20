Fethiye Körfezi'ne kirli su akmaya devam ediyor

Fethiye Körfezinde yaşanan son görüntüler, halkı isyan ettirmiş, ilgili bakanların Fethiye’ye gelip, ‘körfezi temizleyeceğiz’ sözleri gündem olmuştu.

Körfezdeki renk değişikliği üzerine açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi kirliliği 'alg patlamasının' neden olduğunu açıklamıştı

DEREDEN KÖRFEZE AKAN KİRLİ SU GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arıtma tesisi çıkışından alınan fotoğraf ve görüntülerde, temiz suyun körfeze bırakıldığı tespit edilirken, Murt deresinden körfeze gelen kirli su ise dikkatlerde kaçmadı.

VATANDAŞ ZEHİR GİBİ AKAN SUDAN TEDİRGİN

Körfezdeki renk değişikliğinin devam etmesi üzerine oklar Fethiye Arıtma Tesisine yönlendirildi. Bunun üzerine Fethiye'ye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Fethiye Arıtma Tesisi'nden akan suların körfezi kirletmediğine dikkat çekti. Fethiye Körfezi'ni hala kim, nasıl temizleyecek sorusu havada asılı kalmışken DSİ'nin derelerinden akan suların görüntüsü vatandaşların tedirginliğini arttırdı. Adeta 'zehir' gibi akan sular DSİ'nin derelerinden Fethiye Körfezine akması ve bununla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmaması vatandaşların tepkisini çekti.

"BELEDİYE BÜTÇESİ İLE MÜMKÜN DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fethiye Belediye Başkanı CHP'li Alim Karaca; "Turizmcinin zarar görmemesi için 2 aydır açıklama yapmadım." diyen CHP'li başkan, "Sadece Fethiye Belediyesi bütçesi ile körfezin temizliği mümkün değildir. Daha önce 125 milyon gibi bir rakamla yapılabileceğini ifade etmiştim. Ancak şu an bu rakamlar 200 milyonu aşmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

















