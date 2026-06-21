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Fethiye'de komşu kavgasında hayatını kaybeden baba toprağa verildi

Fethiye ilçesinde kapı gıcırtısı nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan, son yolculuğuna uğrulandı.

İHA İHA
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Muğla'nın turistik bölgesi Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı.

Komşusunun kapısının çıkardığı gıcırtıdan rahatsız olan 62 yaşındaki O.K. iddiaya göre komşuları eve geldiği sırada evin giriş kapısının çıkardığı gıcırtıdan yine rahatsız olup, av tüfeği ile ateş ederek 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı öldürdü, eşi E.Ç.'yi (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'yi yaraladı.

SALDIRGAN KOMŞU TUTUKLANDI 

Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, öfkeli komşu ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Yaralıların tedavisi devam ederken olayda hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu ve bir süredir Fethiye'de yaşadığı öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi, Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü komşu dehşeti kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)