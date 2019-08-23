Fethiye'de teknede kalp krizi geçiren turist öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tatile gelen Bahreyn Krallığı uyruklu 56 yaşındaki Dhafer Ali Rahsed Ali A., Fethiye kordon boyunda günübirlik tur teknesi ile adalar turuna çıktı.

TEKNE TURUNDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Göcek Adası Koyu’nda tekne karaya yanaştığında Dhafer Ali Rahsed Ali, fenalaştı. Teknede bulunan bir doktor tarafından, kalp krizi geçirdiği belirlenen Dhafer Ali Rahsed Ali A.’ya teknede müdahale edildi.

Teknede bulunanların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine, Göcek Sahil Güvenlik ekipleri ile sağlık ekiplerini sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sahil güvenlik botu ile tekneye ulaşan sağlık ekipleri Dhafer Ali Rahsed Ali A.’yı bot ile Göcek Sahil Güvenlik'te bekleyen ambulansa götürüldü. Dhafer Ali Rahsed Ali A., kaldırıldığı Dalaman Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.