FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

Ankara'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında, durumundan şüphelenilerek kimlik sorgusu yapılan bir kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi.

FETÖ'DEN ARANAN ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇIKTI

Şüphelinin, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2016'dan itibaren firari olarak aranan ve hakkında mahkemece yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü Muhteşem A. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Muhteşem A., ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.