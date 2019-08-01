FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar onaylandıktan sonra açıklandı. Tuğgenerallikten tümgeneralliğe ve tuğamirallikten tümamiralliğe terfi ettirilen isimler arasında dikkat çeken komutanlar da yer aldı.

ÇUKURCA'YI TEMİZLEYEN BALYOZ MAĞDURU KOMUTAN TÜMGENERAL

Hakkari Çukurca'da 2016 yılında ilk defa girilen Kaletepe üs bölgesinde askeriyle birlikte PKK'yı temizleyen Tuğgeneral Bahtiyar Ersay 195 PKK'lı etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı.

118 PKK'lının öldürüldüğü Kaletepe'de bayram namazı ARŞİV

11 şehit verilen operasyonlarda askerlerini yalnız bırakmayan Ersay, o dönemde askerlerle birlikte Kaletepe'de bayram namazı kılmıştı.

Bahtiyar Ersoy, FETÖ'nün Balyoz kumpasında 3 yıl ceza evinde kalmıştı.

FETÖ KUMPASINDAN HAPİS YATAN KOMUTAN TÜMAMİRAL OLDU

Öte yandan FETÖ'nün bir başka kumpası olan Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da YAŞ'ta Tümamiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı olan Deniz Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, artık görevine tümamiral olarak devam edecek.