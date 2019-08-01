taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5828
Euro
6.1787
Altın
1412.28
Borsa
101876.55
Gram Altın
253.67

FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

FETÖ'nün Balyoz kumpası nedeniyle cezaevinde yatan, ardından görevine dönüp Çukurca'yı PKK'dan temizleyen Tuğgeneral Bahtiyar Ersay tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Detay Haber | 01.08.2019 - 17:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar onaylandıktan sonra açıklandı. Tuğgenerallikten tümgeneralliğe ve tuğamirallikten tümamiralliğe terfi ettirilen isimler arasında dikkat çeken komutanlar da yer aldı.

ÇUKURCA'YI TEMİZLEYEN BALYOZ MAĞDURU KOMUTAN TÜMGENERAL

Hakkari Çukurca'da 2016 yılında ilk defa girilen Kaletepe üs bölgesinde askeriyle birlikte PKK'yı temizleyen Tuğgeneral Bahtiyar Ersay 195 PKK'lı etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadı.

118 PKK'lının öldürüldüğü Kaletepe'de bayram namazı ARŞİV

11 şehit verilen operasyonlarda askerlerini yalnız bırakmayan Ersay, o dönemde askerlerle birlikte Kaletepe'de bayram namazı kılmıştı.

FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

Bahtiyar Ersoy, FETÖ'nün Balyoz kumpasında 3 yıl ceza evinde kalmıştı.

FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

FETÖ KUMPASINDAN HAPİS YATAN KOMUTAN TÜMAMİRAL OLDU

Öte yandan FETÖ'nün bir başka kumpası olan Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da YAŞ'ta Tümamiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı olan Deniz Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu, artık görevine tümamiral olarak devam edecek.

FETÖ mağduru komutanlar terfi ettirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

175
Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

Dijital yayın platformları RTÜK'e bağlandı

431
Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

Amerika, Türkiye'ye 4 helikopter sattı

174
Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

Doğalgaz fiyatlarında indirim beklenirken zam geldi

476
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

25
Sıcak hava yurdu erken terk edecek

Sıcak hava yurdu erken terk edecek

48
Belediye başkanı kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı

Belediye başkanı kendisinin ve eşinin heykelini yaptırdı

314
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir