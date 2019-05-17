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İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 48 kişi hakkında gözaltı kararı verirken, Bursa merkezli 25 ilde de 49 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA | 17.05.2019 - 08:41..
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İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapmasında örgütün TSK yapılanmasında "öğretmen" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve askeri okul sınav sorularını örgüt üyelerine verdiği kaydedilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

BURSA'DA DA 49 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Bursa merkezli 25 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 25'i muvazzaf 49 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

TSK yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda, kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.

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