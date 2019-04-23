FETÖ şüphelisi eski hemşire sınırda yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında park halinde bulunan araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 4 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK BULUNDU

Emniyete götürülen şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski hemşire H.K. ile organizatörler T.Z., İ.A. ve D.G. oldukları belirlendi. H.K.'nin üzerinde A.S. ismine düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G. ve İ.A. mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, H.K. ve T.Z. tutuklanarak, cezaevine konuldu.









