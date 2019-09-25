15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada 41 sanığın davası sürüyor.

Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında 28'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 41 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemişti.

SAKARYA CADDESİ'NDE TOPLANDILAR

FETÖ tutuklularının aileleri bugün Ankara Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek eylem yaptı.

SLOGAN ATTILAR

Polis izinsiz eyleme müdahale ederek toplanan kalabalığın dağılmasını istedi. Ancak eylemciler dağılmak yerine "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atarak polise zorluk çıkardı. Polis, eylemdekilerin bir kısmını gözaltına aldı.

FETÖ tutuklularının aileleri eylem yaptı VİDEO