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FETÖ'cü Ukrayna'ya kaçmak isterken yakayı ele verdi

Adana merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden eski askeri okul öğrencisi, Ukrayna'ya kaçmak isterken İstanbul'da havalimanında yakalandı.

DHA | 09.01.2020 - 11:18..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

7 Ocak'ta Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'cü Ukrayna'ya kaçmak isterken yakayı ele verdi

KİEV'E KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Şüpheliler, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne sorguya alındı. İstanbul'da gözaltına alınan örgütün askeri mahrem yapılmasında yer aldığı öne sürülen B.M.'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken polis tarafından uçağa binmek üzereyken yakalandığı ortaya çıktı. B.M.’nin babası ve kardeşinin de daha önce FETÖ/PDY'den gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi.

FETÖ'cü Ukrayna'ya kaçmak isterken yakayı ele verdi

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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