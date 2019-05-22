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FETÖ’den aranan şahıs Adana’da yakalandı

Batman’da FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Adana’daki hücre evinde yakalandı.

İHA | 22.05.2019 - 10:01..
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Serhat Ö.’nün (39), Adana’da saklandığı belirlendi.

3 YILDIR ARANIYORDU

Bunun üzerine zanlının saklandığı Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesi’ndeki örgütün hücre evine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın yaptı. Baskında 3 yıldır aranan zanlı gözaltına alındı.

FETÖ’den aranan şahıs Adana’da yakalandı

BYLOCK ŞÜPHELESİ

Şüphelinin, KHK ile kapatılan bir şirkette ortaklığının bulunduğu ve örgütün kapatılan dershanelerindeki öğretmenlere eğitim verdiği öne sürüldü.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Batman’a gönderilecek.

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