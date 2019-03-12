Fetret nedir

Arapça kökenli bir sözcük olan Fetret, iki olay arasında geçen süre anlamına geliyor. Buna kıyasla Osmanlı dönemindeki Fetret Devri, bir diğer anlamıyla bunalım devri olaylarını da kapsıyor.

ESİR DÜŞTÜ, DEVİR BAŞLADI

Tam da kelime anlamı "iki olay"ı anlatan bu devir, Osmanlı hükümdarı Yıldırım Bayezid'in beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle, 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemi olarak biliniyor. Bu süreç Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip, esir düşmesi sonucu ortaya çıktı.

OSMANLI BİRLİĞİ YENİDEN AYAKTA

Fetret Devri'nde birbirleriyle taht mücadelesine giren Yıldırım Bayezid'in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmed'dir. Dağılan Osmanlı birliği, 1413 yılında, I. Mehmed (Çelebi Mehmet) tarafından yeniden sağlandı.

ÖLÜM - KALIM SAVAŞLARI

5 Temmuz 1413'te Fetret Devri veya fasıla-ı saltanat devri kapandı ve Çelebi Mehmet, Osmanoğullarının tek padişahı oldu. On bir yıl süren Fetret Devri'nde birbirinden cesur ve hükümdarlık etmeye yetenekli dört kardeşin, birbirleriyle ölüm kalım savaşları yapmaları sonunda, en metanetli ve becerikli kardeşin tahtı ele geçirmesi ve Ankara Savaşı ile parça parça olmuş ve moralini yitirmiş Osmanlı Devleti'nin kendini tekrar toparlaması ile son buldu.

DEVAMLI MÜCADELE KAZANDIRDI

Bu sonucun, şüphesiz Çelebi Mehmet'in, tekrar hükümdarlığı kendi elinde toplamak için birçok kendi aleyhine fena sonuçlar doğmasına rağmen devamlı mücadele etmesi ve diğer kardeşlerinden şanslı olması nedeniyle ortaya çıktığı iddia edilebilir. Diğer taraftan, Çelebi Mehmet'in kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa'nın gösterdikleri kusurlarından daha uzak olması ve yaşça küçük olmasına rağmen onlardan daha fazla dengelilik ve olgunluk göstermesi de bu sonucu açıklamaya yardım edebilir.

AMASYA'DA YETİŞMESİ VE OLGUNLAŞMASI

Bu sonucun son bir açıklaması ise Çelebi Mehmet'in diğer kardeşlerinden en büyük farkının, Anadolu medeniyetinin ve Anadolu kültürünün önemli merkezi olan Amasya'da çok yönlü bir kişi olarak yetişmesi ve olgunlaşması olabilir.