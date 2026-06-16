FIFA'dan VAR odasında "üstünlük işareti" yapmakla suçlanan hakeme destek

2026 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda oynanan Almanya-Curaçao maçı sırasında ekrana gelen görüntü gündem olmuştu.

Almanya'nın 7-1 kazandığı maç yayınında VAR odası ekrana geldiğinde "Beyazların üstünlüğü" (White Power) işareti yaptığı iddiasıyla tartışmalara neden olan Avustralyalı hakem Shaun Evans, suçlamaları reddetti.

"HERHANGİ BİR SEMBOLÜ YAPMADIĞIMI NETLEŞTİRMEK İSTERİM"

Evans, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herhangi bir mesajı, aidiyeti, oyunu veya inancı aktarmak amacıyla kasten bir el hareketi veya sembolü yapmadığımı netleştirmek isterim. Sunabileceğim tek açıklama, bu hareketin istemsiz ve bilinçaltı bir kas seğirmesi olduğudur ve o sırada bunu yaptığımın farkında değildim. Maçın ilerleyen dakikalarında çekilen görüntüler, parmaklarımın arasında bir kalem tutarken bu hareketi birçok kez tekrarladığımı gösterdi." ifadelerini kullandı.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise "Komite, video yardımcı hakem Shaun Evans'ın karıştığı meseleyi inceledikten sonra, FIFA Disiplin Talimatı'nın ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını onaylar. Disiplin Komitesi ayrıca Sayın Evans'ın açıklamasını da dikkate almıştır." denildi.

2016'DA PROFESYONEL OLDU

2016 yılında profesyonelliğe adım atan Evans, Avustralya'nın en üst liginde 200'den fazla maç yönetti.