taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46785
Euro
6.204
Altın
1303.805
Borsa
103952.98
Gram Altın
229.086

Filipinler'de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

Bilim insanları deniz kirliğinin kritik seviyeler ulaştığı uyarılarını tekrarlarken, Filipinler'de yavru bir balina 40 kilo plastik yutması sonucu can verdi.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 11:36..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Cuvier gagalı balinası olarak bilinen türe ait olan yavru balina, Davao City yakınlarında karaya vurdu.

Olayı inceleyen sivil toplu örgütü D' Bone Collector Museum gönüllüleri, balinanın midesinden 40 kilogram plastik poşet çıktığını duyurdu.

"EN YÜKSEK PLASTİK SEVİYESİ"

Gönüllülerin paylaştığı mesajda, "Şu ana kadar bir balinada tespit ettiğimiz en yüksek plastik seviyesi. Bu iğrenç. Su yollarına ve okyanuslara çöplük muamelesi yapmaya devam edenlere karşı, hükümet harekete geçmeli." ifadelerine yer verildi.

Geçen yıl nisan ayında da İspanya'da kıyıya vuran bir balinanın midesinde, 29 kilo plastik bulunmuştu.

Filipinler'de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

Filipinler'de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

Filipinler'de 40 kilo plastik yutan yavru balina öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

İlber Ortaylı'ya göre Kürtler Çanakkale'de savaşmadı

400
Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

Fransız siyasetçiden terörü destekleyen mesaj

68
Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

Terörist Zülküf Gezen cezaevinde Öcalan için intihar etti

251
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor için kaldırımda bile uyurum

40
Eşini öldürdü teslim oldu

Eşini öldürdü teslim oldu

95
Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

Onur Büyüktopçu'ya şantaj yapan arkadaşı çıktı

13
CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

CHP'li Battal İlgezdi partisini eleştirdi

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir