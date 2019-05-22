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Filistinli göçmenlerin jet ski ile kaçış macerası

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan 3 Filistinli, jet ski ile yurt dışına kaçarken yakalandı.

AA | 22.05.2019 - 17:39..
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Filistinli göçmenlerin jet ski ile kaçış macerası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakayı ele verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kargı Adası açıklarında şüpheli bir jet ski olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Filistinli göçmenlerin jet ski ile kaçış macerası

Bölgeye giden ekiplerce durdurulan jet skideki 3 Filistin uyruklunun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

Filistinli göçmenlerin jet ski ile kaçış macerası VİDEO

Filistinli göçmenlerin jet ski ile kaçış macerası

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Turgutreis Limanı'na götürülen 3 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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