Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakayı ele verdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kargı Adası açıklarında şüpheli bir jet ski olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekiplerce durdurulan jet skideki 3 Filistin uyruklunun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.
Filistinli göçmenlerin jet ski ile kaçış macerası VİDEO
İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Turgutreis Limanı'na götürülen 3 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.