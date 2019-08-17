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Fındıklı'da CHP'li belediyenin park kavgası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Millet Bahçesi Parkı'nın adını Atatürk Parkı olarak değiştirmek isteyen CHP'li belediye, kaymakamlığa dava açtı.

Haber Merkezi | 17.08.2019 - 18:43..
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Fındıklı'da CHP'li belediyenin park kavgası

Rize'nin Fındıklı ilçesinde CHP'li belediye başkanı, Millet Bahçesi Parkı'nın adını değiştirmek için belediye meclisine karar aldırdı.

Bu karar doğrultusunda Millet Bahçesi Parkı'nın adı, Atatürk Parkı olarak değiştirildi.

CHP'li belediye, Fındıklı Kaymakamlığı'nınn kararı reddetmesine rağmen tabelayı değiştirdi.

Değişim üzerine kaymakamlık yetkilileri harekete geçti ve polise tutanak tutturup eski tabelanın yerine takılmasını istedi.

TOP MAHKEMEDE

Parkın isim değişikliği konusunda ısrarcı olan CHP'li belediye, konuyu yargıya taşıyarak kaymakamlığa dava açtı. Mahkemeden çıkacak karar parkın adını belirleyecek.

Fındıklı'da CHP'li belediyenin park kavgası

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