Fındıklı'da CHP'li belediyenin park kavgası

Baroların adli yıl açılış davetiyeleri dolayısıyla Yargıtaya yönelik eleştirilerine verilen cevapta, "Bu tür ithamlar toplum vicdanında karşılık bulmayacak." ifadesi kullanıldı.

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Millilerimiz Bundesliga'ya golle başladı

A Milli yıldızlarımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Werder Bremen- Fortuna Düsseldorf maçına damga vurdu. İki türk yıldızımız da oldukça etkili olduğu maçta galibiyetin mimarı oldu.