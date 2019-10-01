Finlandiya'da silahlı saldırı

Finlandiya'nın Kuopio şehrinde bir alışveriş merkezinde silah sesleri duyuldu.
Polislerin yaptığı açıklamaya göre saldırıda, alışveriş merkezinin yanında bulunan bir okul hedef alındı.
Olay yerinde silah sesleri duyulurken, görgü tanıkları, saldırganın kılıç kullandığını bildirdi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.
9 YARALI
Yetkililer, meydana gelen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 9 kişininse yaralandığını açıkladı.
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