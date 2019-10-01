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Finlandiya'da silahlı saldırı

Finlandiya'da bir alışveriş merkezinde saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

AA | 01.10.2019 - 13:45..
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Finlandiya'da silahlı saldırı

Finlandiya'nın Kuopio şehrinde bir alışveriş merkezinde silah sesleri duyuldu.

Polislerin yaptığı açıklamaya göre saldırıda, alışveriş merkezinin yanında bulunan bir okul hedef alındı.

Olay yerinde silah sesleri duyulurken, görgü tanıkları, saldırganın kılıç kullandığını bildirdi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

9 YARALI

Yetkililer, meydana gelen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 9 kişininse yaralandığını açıkladı.

DETAYLAR GELİYOR...

Finlandiya'da silahlı saldırı

Finlandiya'da silahlı saldırı

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