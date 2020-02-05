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Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

Esenyurt’ta fırından aldığı ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş, fırın sahibini bıçakla yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

İHA | 05.02.2020 - 10:44..
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İstanbul Esenyurt'ta, aracıyla her zaman ekmek aldığı fırına giden Uğur Y., fırın sahibi Metin D.’nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyince, ikili arasında tartışma çıktı.

FIRIN SAHİBİNİ BIÇAKLADI

Para iadesini isteyip ekmeği geri veren Uğur Y. ile Metin D.’nin arasındaki tartışma, giderek büyüdü. Uğur Y. aracındaki bıçağı alarak tekrar fırına girerken, diğer müşteriler iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

Vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Uğur Y., Metin D.’yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Esenyurt’ta fırında bayat ekmek kavgası

Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olay sonrasında vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.’yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri daha sonra şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 1 saat geçmeden Esenyurt Asayiş Büro ekipleri zanlıyı gözaltına alarak, suç aleti bıçağa da el koydu.

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