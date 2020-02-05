Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti

İstanbul Esenyurt'ta, aracıyla her zaman ekmek aldığı fırına giden Uğur Y., fırın sahibi Metin D.’nin verdiği ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyince, ikili arasında tartışma çıktı.
FIRIN SAHİBİNİ BIÇAKLADI
Para iadesini isteyip ekmeği geri veren Uğur Y. ile Metin D.’nin arasındaki tartışma, giderek büyüdü. Uğur Y. aracındaki bıçağı alarak tekrar fırına girerken, diğer müşteriler iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.
Vatandaşlar ayırmaya çalışsa da Uğur Y., Metin D.’yi karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Esenyurt’ta fırında bayat ekmek kavgası
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan olay sonrasında vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Metin D.’yi Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri daha sonra şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 1 saat geçmeden Esenyurt Asayiş Büro ekipleri zanlıyı gözaltına alarak, suç aleti bıçağa da el koydu.