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Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Kahramanmaraş'ta, şiddetli rüzgar etkili olurken, bazı evlerin çatıları uçtu ve ağaçlar devrildi. Uçan çatılardan biri, park halinde aracın üzerine düşerek, hasara neden oldu.

DHA | 31.01.2020 - 17:20..
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Kahramanmaraş'ta bu sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde ise şiddetli rüzgar başladı.

Fırtınada, Mercimektepe Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısının bir kısmı, yerinden söküldü.

EVİN CAMINI KIRIP, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Uçan çatının, çarptığı 7'nci kattaki dairenin camını kırdığı ardından ise park halindeki otomobilin üzerine düştüğü öğrenildi. Otomomilde, hasarın oluştuğu belirtildi.

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü


ÇATI YOLDAN KALDIRILDI

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çatının, yoldan kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan fırtınada, yol kenarlarında ve refüjde yer alan ağaçlar da şiddetli rüzgarda caddeye devrildi.

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü


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