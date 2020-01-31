Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Kahramanmaraş'ta bu sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, öğle saatlerinde ise şiddetli rüzgar başladı.
Fırtınada, Mercimektepe Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın çatısının bir kısmı, yerinden söküldü.
EVİN CAMINI KIRIP, OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Uçan çatının, çarptığı 7'nci kattaki dairenin camını kırdığı ardından ise park halindeki otomobilin üzerine düştüğü öğrenildi. Otomomilde, hasarın oluştuğu belirtildi.
ÇATI YOLDAN KALDIRILDI
İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çatının, yoldan kaldırıldığı öğrenildi.
Öte yandan fırtınada, yol kenarlarında ve refüjde yer alan ağaçlar da şiddetli rüzgarda caddeye devrildi.