Fırtınada uçan çatı, otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş, sezon başında altyapıya transfer ettiği genç futbolcu Hasic ile profesyonel sözleşme imzaladı. Oyuncuya 4.5 yıl için 2.5 milyon euro ödenecek.

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İstanbul'da en çok Silivri'deki konutlar değerlendi

Sektör tarafından hazırlanan ve en büyük 5 kentin ilçelerinin incelendiği 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre, konut fiyatları en çok artan ilçeler İzmir Bergama ve İstanbul Silivri oldu.