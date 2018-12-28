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Fortnite, 2018 yılında 3 milyar dolar kâr elde etti.

Oyun geliştiricisi Epic Games, Fortnite oyunu ile 3 milyar dolar kar elde etti.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 17:29..
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Fortnite, tartışmasız bir şekilde 2018'in en popüler oyunu oldu. Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, oyun sayesinde çok ciddi paralar kazandı. Oyun şirketi, 2018 yılında tam 3 milyar dolar kar elde etti. Bu miktarın çok büyük bir bölümü ise Fortnite oyununa ait.

fortnite

İlk olarak Eylül 2017'de piyasaya çıkan Fortnite, günden güne popülerliğini artırdı. 2018 yılında oyun, Android, iOS ve Nintendo Switch'e gelmesiyle büyük patlama yaptı. Platformlar arası oynanabilme özelliğine Sony'nin de destek vermesiyle oyun başarıdan başarıya koştu.

fortnite

Oyun araştırmacıları, sadece iOS kullanıcılarının günlük 1.23 milyon dolar harcadığını tahmin ediyor. Epic Games, bu ayın başlarında bir de kendi oyun mağazası Epic Games Store'u açarak rakiplerine göz dağı vermişti.

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