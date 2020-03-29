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Fransa Çin'den 1 milyar adet maske alacak

Salgının başlangıç noktası olan Çin, koronavirüs ile mücadele eden ülkelere maske satmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 15:06..
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Fransa Çin'den 1 milyar adet maske alacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkenin Çin'den koronavirüs teşhisi konulan hastalara müdahale eden sağlık çalışanları için 1 milyar adet yüz maskesi sipariş ettiğini açıkladı.

3 HAFTALIK MASKELERİ KALDI

Fransız bakan, ayrıca ülkenin haftalık olarak 40 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Veran, mevcut ekipman ve materyallerin ülkedeki sağlık personellerine 3 hafta yetebileceğini kaydetti.

Fransa Çin'den 1 milyar adet maske alacak

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 2 bin 134'e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise yaklaşık 33 bine ulaştı.

ÇİN'İN MASKE SATTIĞI ÜLKELER

Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya, İtalya, Çekya ve Almanya gibi ülkeler de tanı kiti ve maske sorununu Çin'den aldıkları ürünlerle karşılamaya çalışıyor.

Virüsün yayılmasına neden olan ülke, tıbbi malzemelerin siparişine yetişemez hale geldi.

Fransa Çin'den 1 milyar adet maske alacak

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