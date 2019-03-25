taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5704
Euro
6.32245
Altın
1323.195
Borsa
99325.92
Gram Altın
237.199

Fransa İslam Konseyi Youtube ve Facebook’a dava açıyor

Yeni Zelanda’da 15 Mart’ta iki camiye düzenlenen terör saldırısının 17 dakikalık görüntülerini yayınlayan Youtube ve Facebook’a dava açılıyor.

İHA | 25.03.2019 - 21:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa İslam Konseyi, Yeni Zelanda’da 50 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını yayınlayan Facebook ve Youtube hakkında “terörizme yönlendiren, insan onuruna zarar veren ve yetişkin olmayanların erişebileceği şiddet içerikli mesaj yayınlama” gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

17 DAKİKA BOYUNCA YAYINDA KALDI

Facebook’tan canlı verilen katliam görüntüsü 17 dakika boyunca yayında kalmış, görüntüler 1.2 milyon kez paylaşılmıştı. Facebook yaptığı açıklamada videoların erişiminin engellediğini belirtse de görüntülere uzun süre erişilmişti.

Fransa İslam Konseyi Youtube ve Facebook’a dava açıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

Area Araştırma'nın yerel seçim anketi

600
Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

Kenan Sofuoğlu saatini çaldırdı

588
Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

Hande Yener: 36 bedenim taş gibiyim

136
CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

CHP'nin İzmir adayının mason fotoğrafı

503
Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

Show'daki skeç, Sol'un güldüren baraj haberini akıllara getirdi

167
Dolar 5.56 seviyelerine indi

Dolar 5.56 seviyelerine indi

309
Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinde protesto

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrinde protesto

319
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir