Fransa İslam Konseyi Youtube ve Facebook’a dava açıyor

Fransa İslam Konseyi, Yeni Zelanda’da 50 kişinin öldürüldüğü terör saldırısını yayınlayan Facebook ve Youtube hakkında “terörizme yönlendiren, insan onuruna zarar veren ve yetişkin olmayanların erişebileceği şiddet içerikli mesaj yayınlama” gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

17 DAKİKA BOYUNCA YAYINDA KALDI

Facebook’tan canlı verilen katliam görüntüsü 17 dakika boyunca yayında kalmış, görüntüler 1.2 milyon kez paylaşılmıştı. Facebook yaptığı açıklamada videoların erişiminin engellediğini belirtse de görüntülere uzun süre erişilmişti.



