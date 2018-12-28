taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2981
Euro
6.0774
Altın
1277.88
Borsa
90974.79
Gram Altın
217.642

Fransa silah siparişi verdi

İçişleri Bakanlığının, protestoculara karşı kullanılması için biber gazı silahı sipariş ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 02:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa silah siparişi verdi

Fransız basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıktı.

Haberlerde, polisin bu silahları 2016'dan bu yana kullandığı bilgisi de paylaşıldı.
Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazı silahlarının sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

Fransa silah siparişi verdi

"POLİS BU SİLAHLARI KULLANMAK ZORUNDA"

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, daha önce yaptığı açıklamada, polisin bu silahları kullanmaması gerektiğini belirtmişti.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Fransa silah siparişi verdi

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı, 4 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

16
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı

9
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

7
Isınmak için ateş yaktı zehirlenerek öldü

Isınmak için ateş yaktı zehirlenerek öldü

4
Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri

4
Fransa silah siparişi verdi

Fransa silah siparişi verdi

3
Ticaret savaşında ABD İle Çin masaya oturuyor

Ticaret savaşında ABD İle Çin masaya oturuyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir