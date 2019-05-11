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Fransa sokaklarında polis şiddetini her geçen gün arttıyor

Fransa'da 6 aydır olduğu gibi bu cumartesi de Sarı Yelekliler, Paris sokaklarındaydı.

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 21:01..
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Fransa sokaklarında polis şiddetini her geçen gün arttıyor

Fransız polisi ile göstericiler arasında yaşanan şiddet her geçen gün biraz daha dozunu arttırıyor.

Yaşanan şiddet olayları dünya basınında da önemli bir yer kaplıyor.

MACRON'DAN POLİSLERE YETKİ

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şu ana kadar 11 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen Cumhurbaşkanı Macron, Fransız polisinin yetkilerini genişletti ve göstericilere orantısız güç kullanma imkanı verdi.

Macron'un verdiği yetkiyle beraber polisler bugün de Sarı Yeleklilere, cop ve biber gazıyla saldırdı.

Fransa sokaklarında polis şiddetini her geçen gün arttıyor

8 BİN'DEN FAZLA İNSAN GÖZALTINA ALINDI

Hükümetin açıkladığı verilere göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Eylemlerde 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alınırken, bine yakın göstericiye de hapis cezası verildi.Fransa sokaklarında polis şiddetini her geçen gün arttıyor

Fransa sokaklarında polis şiddetini her geçen gün arttıyor

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