Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Avrupa Birliği (AB) devleri Almanya ve Fransa, Balkan ülkeleri ile Berlin'deki zirvede buluştu.

Sırbistan ve Kosova arasındaki anlaşmazlıklar, Balkan ülkelerinin AB üyelik süreci ve Türkiye ile Rusya'nın bölgedeki nüfuzu görüşülen konular arasındaydı.

Masadaki en önemli konular arasında Türkiye ile Rusya'nın bölgedeki nüfuzu vardı.

Zirveye Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya liderleri katıldı.

MACRON: TÜRKİYE'YE YÖNELEN BALKAN ÜLKELERİ İSTEMİYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl, "Türkiye ya da Rusya'ya yönelen Balkan ülkeleri istemiyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Zirveden önce konuşan Macron, "Almanya ile Fransa arasındaki tarihi barış örneğini uygulamak istiyoruz. Balkanlar için bu oldukça önemli." dedi.

AB YİNE ENDİŞELİ

Hırvatistan ve Slovenya AB üyesi ülkeler ancak diğer Balkan ülkeleri AB kapısında bekletiliyor. Balkan ülkeleri bu süreçte Türkiye ile iş birliği yapınca AB'de endişelere yol açıyor.

Geçtiğimiz yıl İngiliz Reuters de Türkiye'nin Balkan ülkeleri üzerinde etkisini artırdığı yazmıştı.