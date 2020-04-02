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Fransa'da 3.6 milyon kişi korona nedeniyle işsiz kaldı

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle 3.6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.

AA |
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Fransa'da 3.6 milyon kişi korona nedeniyle işsiz kaldı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 523'e, vaka sayısı ise 52 bin 128'e yükselmişti.

3.6 MİLYON KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, yaptığı açıklamada, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 337 bin şirketin 3.6 milyon çalışanını işten çıkarttığını belirtti.

DEVLETE MALİYETİ 11 MİLYAR EURO

Penicaud, bunun devlete maliyetinin 11 milyar euro olduğunu kaydetti. İşten çıkarılanlar maaşının yüzde 70'ni devletten işsizlik maaşı olarak alacak.

EVSİZLERE YARDIM YAPILACAK

Öte yandan Konut Bakanı Julien Denormandie, Ouest-France gazetesine yaptığı açıklamada, devletin evsiz kalan 60 bin kişiye günlük 7 avro olmak üzere toplam 15 milyon avro yardım yapacağını bildirdi.

Ülkede sokaklarda kalan evsizler için otellerde 5 bin kişilik ve 40 farklı merkezde ise bin 300 kişilik yerler oluşturulmuştu.

Fransa'da 3.6 milyon kişi korona nedeniyle işsiz kaldı

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