Fransa'da avcı köpekleri, hamile kadını ısırarak öldürdü

Fransa'da yaşayan bir çiftin başına gelen olay, herkesi dehşete düşürdü..

Villiers-Cotterets şehri yakınlarında altı aylık hamile olan Elisa Pilarski, köpeklerini gezdirmek için Retz Ormanı'na yürüyüşüye çıktı.

İlerleyen dakikalarda ormanda bulunan avcı köpekleri, 29 yaşındaki Pilarski'nin etrafını sarmaya başladı.

HAMİLE KADINA AVCI KÖPEKLERİ SALDIRDI

Kadının etrafını saran köpekler daha sonra kadına saldırarak, vücudunu ısırmaya başladı. Hamile kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

ERKEK ARKADAŞI KONUŞTU

Pilarski'nin erkek arkadaşı Christophe Lucien Joseph, Fransız BFM kanalına konuştu. Joseph, genç kadının, saldırıdan hemen önce kendisini arayıp, bir grup köpeğin saldırmasından korktuğunu söyledi. Bunun üzerine Retz Ormanı'na ulaştığında, köpeklerin inleme seslerini takip ederek Elisa Pilarski'yi bulduğunu belirtti.

''30 KÖPEK VARDI''

Sevgilisinin çıplak olduğunu ve kendi köpeklerinin cesedin başında beklediğini de belirten Joseph, hamile kadının karnını önce bir ağaç kütüğü sandığını belirtti.

Ayrıca, Pilarski'nin cesedinin bulunduğu bölgede 30 kadar köpeğin olduğunu söyledi.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Erkek arkadaşı ormana gittiğinde kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemerin ardından otopsi raporu sonuçlandı. Hamile kadının, aldığı yaralar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Polisin olayla ilgili, adam öldürme suçlamasıyla soruşturma açtığı belirtildi. Saldırıdan hangi köpeğin sorumlu olduğunun anlaşılması için 67 köpek üstünde test yapıldı. Testten geçirilen köpekler arasında kadına ait beş hayvan da bulunuyor.

''AVCI KÖPEKLERİNE BU MEVSİM YASAK GETİRİLSİN''

Yerel Le Courrier Picard gazetesi, köpeklerin geyik avında olduğunu belirtti. Hayvan hakları aktivisti Fransız aktris Brigitte Bardot, Fransız yetkililere ''avcı köpeklerinin hepsine bu mevsim yasak getirilmesi'' çağrısında bulundu.