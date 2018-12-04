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Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası

Fransa'da göstericiler gizli OHAL yasasının kurbanı oldu. Cumartesi günü eylem yapıp gözaltına alınanlar, bir sonraki gün jet yargı ile hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 12:34..
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Fransa'da başkent Paris, haftalardır süren eylemlerle savaş alanına döndü. Champ Elysee meydanı, turistik görüntüsünü kaybederken çatışmaların kurbanı olan bir Orta Doğu kentine dönüştü.

Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası

Eylemciler polisler tarafından gözaltına alınırken, göstericiler gözaltına alınarak yargı kararıyla tutuklandı.

Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası

JET TUTUKLAMALAR

Gözaltına alınmaların tutuklamaya dönüşmesi yalnızca saatler içerisinde gerçekleşti. Normal şartlar altında günler, hatta haftalarca sürmesi gereken davalar sonucunda infaz kararı verilen kişiler, Fransa'nın gizli OHAL yasaları sayesinde tutuklandı.

Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası

"İvedi yargılama" adı verilen hukuki süreç OHAL ile Fransız yargısına kazandırılırken, meydanlarda eylem yapan göstericiler savunma bile yapamadan hapis cezasına çarptırılıyor.

Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası

CEZALAR ERTELEMESİZ

Cumartesi çatışmalarından sonra ertelemesiz hapis cezaları Fransız ceza hukukunda ivedi yargılama ile sağlanıyor. Kamu düzenini şiddet yoluyla bozanlar çok hızlı hakim karşısına çıkartılıp, hüküm veriliyor.

Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası


Yani yargılama eylem gününden bir gün sonra yapılırken, cezası da bir sonraki gün kesiliyor. İvedi yargılama kanunu L'ardennais gazetesi tarafından ele alındı.

Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası


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