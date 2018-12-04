Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası

Fransa'da başkent Paris, haftalardır süren eylemlerle savaş alanına döndü. Champ Elysee meydanı, turistik görüntüsünü kaybederken çatışmaların kurbanı olan bir Orta Doğu kentine dönüştü.
Eylemciler polisler tarafından gözaltına alınırken, göstericiler gözaltına alınarak yargı kararıyla tutuklandı.
JET TUTUKLAMALAR
Gözaltına alınmaların tutuklamaya dönüşmesi yalnızca saatler içerisinde gerçekleşti. Normal şartlar altında günler, hatta haftalarca sürmesi gereken davalar sonucunda infaz kararı verilen kişiler, Fransa'nın gizli OHAL yasaları sayesinde tutuklandı.
"İvedi yargılama" adı verilen hukuki süreç OHAL ile Fransız yargısına kazandırılırken, meydanlarda eylem yapan göstericiler savunma bile yapamadan hapis cezasına çarptırılıyor.
CEZALAR ERTELEMESİZ
Cumartesi çatışmalarından sonra ertelemesiz hapis cezaları Fransız ceza hukukunda ivedi yargılama ile sağlanıyor. Kamu düzenini şiddet yoluyla bozanlar çok hızlı hakim karşısına çıkartılıp, hüküm veriliyor.
Yani yargılama eylem gününden bir gün sonra yapılırken, cezası da bir sonraki gün kesiliyor. İvedi yargılama kanunu L'ardennais gazetesi tarafından ele alındı.