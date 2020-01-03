Fransa'da grev boyunca 1.5 milyon bilet iptal edildi

Fransa'da yaklaşık bir ay önce başlayan grevler toplu taşımayı olumsuz etkiledi. Fransızlar, grevlerin başladığı 5 Aralık tarihinden itibaren toplamda 1.5 milyon bilet iptal etti.

1.4 MİLYON BİLET İADE EDİLDİ

Fransız Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (SNCF) 5 Aralık'tan beri 1.5 milyon bilet iadesi aldığını açıkladı. İadelerin 1.4 milyonunun gerçekleştiği, geriye kalan 100 bin talebin geri ödemelerinin de yakın zamanda yapılacağı bildirildi.

MADDİ YETERSİZLİKTEN İADELER AKSIYOR

Günlük ortalama 55 bin bilet kaybeden SNCF, "şubelerdeki maddi yetersizlikler" sebebiyle şubelerden talep edilen iadelerin aksadığını açıkladı ve yolcuları internet sitesinden talep oluşturmaya davet etti. Öte yandan sendikalar Fransa'da grevlerin Ocak ayında da devam edeceğini açıklamıştı.