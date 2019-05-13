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Fransız gemisi turistlerle İstanbul'a geldi

Fransa bandralı, lüks yolcu gemisi 'Le Bouganville', Saraybunu'na demirledi.

DHA | 13.05.2019 - 15:14..
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2018 yılının aralık ayında suya indirilen ve ilk seferine çıkan Fransa bandralı, lüks yolcu gemisi 'Le Bouganville', İstanbul'a geldi. Gemide Fransız, Kanadalı ve Amerikalı 168 turist seyahat ediyor.

Yapımı 2018 yılının Aralık ayında tamamlanan ilk kez suya indirilen, Fransa bandralı, 'Le Bouganville' isimli lüks yolcu gemisi ilk seferine çıktı. İlk durağı Yunanistan'ın Patmos Adası oldu. Daha sonra Türkiye sularına giren 'Le Bouganville' ikinci adresi Kuşadası oldu. Fransız, Kanadalı ve Amerikalı168 turistin seyahat ettiği gemi daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktı. Sabah saat 07.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giren yolcu gemisi, 07.30 sıralarında Sarayburnu Sahili'ne demirledi. 9 bin 988 groston ağırlığında, 132 metre uzunluğunda, 185 yolcu kapasiteli geminin 2019 ve 2020 yıllarında Ege'ye 5 sefer daha düzenlemesi bekleniyor.

Fransız gemisi turistlerle İstanbul'a geldi

Fransız gemisi turistlerle İstanbul'a geldi

Fransız gemisi turistlerle İstanbul'a geldi

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