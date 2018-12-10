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Fransız polisi engelli kişiyi darbetti

Fransa'da devam eden protestolarda, Fransız polisi, dün engelli bir kişiyi darbederek yerlerde sürükledi.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 09:41..
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Fransa'da haftalardır süren protesto gösterileri sırasında Fransız polisinin sert müdahalesi oldukça tepki topluyor.

Fransız polisi engelli kişiyi darbetti

FRANSIZ POLİSİ ENGELLİ KİŞİYE ACIMASIZ DAVRANDI

Bu kez protestoya katılan engelli bir kişiye, Fransız polisi tarafından müdahalesi oldukça tepki topladı. Protesto gösterileri sırasında "Sarı Yelekliler"e destek olmak isteyen engelli Fransız, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Fransız polisi engelli kişiyi darp etti ViDEO

ENGELLİ KİŞİ DARBEDİLDİ

Polis tarafından önce aşağılanan engelli kişi, ardından da polis tarafından darbedildi. Darp sırasında da engelli sandalyesinden düşen adam, bir süre polisle çatıştı. Daha sonra arkadaşları araya girerek durumu düzeltti ve polislerden bu kişiyi uzaklaştırdı.

Fransız polisi engelli kişiyi darbetti

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