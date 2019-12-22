taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Fransız polisinden muhabire şiddet

Özgürlükler ülkesi Fransa'da polis, gazetecinin fotoğraf makinesini almak isterken orantısız şiddet uyguladı.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 15:10..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransız polisinden muhabire şiddet

Fransa'da kamu çalışanlarının Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlattığı grevler, rekor seviyeye ulaştı.

5 Aralık'tan beri devam eden grevler, son yılların en uzun süreli grevi oma yolunda ilerlerliyor.

Öte yandan Fransa, basın özgürlüğü ve insan haklarında örnek alınan ülkeyken, iç karışıklıkta durumun hiç de öyle olmadığı gözüküyor.

POLİSİN MUHABİRE MÜDAHELE ETTİĞİ O ANLAR

İşte özgürlükler ülkesi polisinin, bir muhabirin fotoğraf makinesini zorla almaya çalıştığı görüntüler...

Fransız polisinden muhabire şiddet ViDEO

Fransız polisinden muhabire şiddet

Fransız polisinden muhabire şiddet

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

66
Ceylan'nın acı günü

Ceylan'nın acı günü

41
İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

87
2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

2020 yılı sıfır otomobil fiyatları

89
6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

401
Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı

Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı

64
Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

234
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir