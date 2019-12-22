Fransa'da kamu çalışanlarının Macron hükümetinin emeklilik reformuna karşı başlattığı grevler, rekor seviyeye ulaştı.

5 Aralık'tan beri devam eden grevler, son yılların en uzun süreli grevi oma yolunda ilerlerliyor.

Öte yandan Fransa, basın özgürlüğü ve insan haklarında örnek alınan ülkeyken, iç karışıklıkta durumun hiç de öyle olmadığı gözüküyor.

POLİSİN MUHABİRE MÜDAHELE ETTİĞİ O ANLAR

İşte özgürlükler ülkesi polisinin, bir muhabirin fotoğraf makinesini zorla almaya çalıştığı görüntüler...

Fransız polisinden muhabire şiddet ViDEO