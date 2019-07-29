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Freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi

Kağıthane’de yokuş aşağıya geldiği esnada freni boşalan halk otobüsünün iş yerine girdiği o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 29.07.2019 - 10:55..
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İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz cuma günü saat 17.20 sıralarında meydana gelen olayda, yokuş aşağı doğru inen 34 HY 6740 plakalı halk otobüsünün freni boşaldı.

BİNA DUVARINA ÇARPIP, İŞ YERİNE GİRDİ

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, önce bina duvarına çarpıp ardından da kaldırıma çıkarak, iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otobüsün kapısına çarptığı iş yerindeki 2 işçi içeride mahsur kaldı.

Kağıthane'de freni boşalan halk otobüsü iş yerine girdi ViDEO

KAZA ANI KAMERADA

Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsü bir anda kontrolden çıkıyor. Duvara çarpan otobüs kaldırıma çıktıktan sonra iş yerinin kapısına çarpıyor. O esnada otobüsün önünde olan bir başka otobüs şoförü ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor. Otobüsün şoförü ve diğer şoför şoke olurken, çevredeki vatandaşlar da koşarak otobüsün yanına geliyor.

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA OTOBÜS ÇIKARILDI

Kazanın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucu otobüsü bulunduğu yerden kaldırırken, iş yerinde mahsur kalan işçiler de bu sayede dışarıya çıkartıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

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