Karabük'te G.A.'nın kullandığı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1059 Sokak'ta ilerlerken freni boşalması sonucu geri geri gelerek bir apartmanının korkuluklarına takılarak durdu.
ARAÇTA 4 KİŞİ VARDI
Sürücüsü ile ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.
İçindekilerin yara almadığı aracın korkuluklara çarptığı sırada binanın birinci katındaki balkonda bulunan bir kişi, apartman korkulukları ve beton blokların üzerine düşme tehlikesi yaşadı.
Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı VİDEO
ARAÇ ÇIKARILDI
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla otomobil, takılı kaldığı yerden çıkartıldı.