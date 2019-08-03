Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

6 katlı binanın elektrik panosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir bölgeye taşındı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç sağlık kontrolünden geçti. 26 yaşındaki futbolcu, yıllık 1.6 milyon euro kazanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan Şehir Stadı Kavşağı'nda Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk heykelinin açılışını yaptı.

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Asuman Krause ile İlker İnanoğlu tekrar sevgili oldu

2005 yılında sevgili olan Asuman Krause ile İlker İnanoğlu, 14 yıl sonra barışarak yeniden sevgili oldu.