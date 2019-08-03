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Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Karabük'te freni boşalan ve sürücüsü ile ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, korkuluklara takılarak apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.

AA | 03.08.2019 - 15:34..
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Karabük'te G.A.'nın kullandığı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1059 Sokak'ta ilerlerken freni boşalması sonucu geri geri gelerek bir apartmanının korkuluklarına takılarak durdu.

ARAÇTA 4 KİŞİ VARDI

Sürücüsü ile ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobil, apartman boşluğuna düşmekten son anda kurtuldu.

Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

İçindekilerin yara almadığı aracın korkuluklara çarptığı sırada binanın birinci katındaki balkonda bulunan bir kişi, apartman korkulukları ve beton blokların üzerine düşme tehlikesi yaşadı.

Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı VİDEO

ARAÇ ÇIKARILDI

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla otomobil, takılı kaldığı yerden çıkartıldı.

Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

Freni boşalan otomobil korkuluklarda asılı kaldı

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