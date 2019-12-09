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Furkan Andıç: Kandırıldım

Oyuncu Furkan Andıç, katıldığı bir programda, internette nasıl kandırıldığını anlattı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 09:40..
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Furkan Andıç: Kandırıldım

Oyuncu Furkan Andıç, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Andıç, programda bir itirafta bulundu.

“En kötü buluşman nasıldı?” sorusunda internetten tanıştığı bir kızla buluştuğunu, ama genç kızı görünce yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"GERÇEĞİ BAŞKA ÇIKTI"

Oyuncu “Meğerse fotoğrafları gerçeği yansıtmıyormuş. O an ne yapacağımı şaşırdım. Çok utandım. Kıza ne diyeceğimi bilemedim. O da durumun farkına vardı. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ama gözlerimizle anlaşıp olmayacağını anladık.” dedi.

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