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Galata Köprüsü'nde 19 Mayıs coşkusu

1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar olan araçlar, 19 Mayıs'a özel konvoy oluşturarak sokaklarda turladı.

DHA | 19.05.2019 - 11:06..
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor.

Galata Köprüsü'nde 19 Mayıs coşkusu

KONVOY OLUŞTU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş 100 klasik araçla, tarihi Galata Köprüsü üzerinde konvoy oluşturdu.

Galata Köprüsü'nde 19 Mayıs coşkusu ViDEO

Galata Köprüsü'nde 19 Mayıs coşkusu

YARIM ASRI DEVİRMİŞ ARAÇLAR DOLMABAHÇE'YE HAREKET ETTİ

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri,Türk bayraklarıyla süslenmiş 100 klasik araçla Galata Köprüsü üzerinde bir araya geldi. 1940’lı yıllardan 1970’li yıllara kadar yarım asrı devirmiş, çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar, Dolmabahçe’ye doğru hareket etti.

Oluşturulan konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla sahildeki vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar. Dolmabahçe'deki Saat Kulesi altında İKOD Üyeleri bir süre bekledikten sonra Sarıyer'e hareket etti.

Galata Köprüsü'nde 19 Mayıs coşkusu

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