Game of Thrones'a Emmy ödülü

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu.

EN İYİ OYUNCULAR

Dizideki performansıyla Peter Dinklage, dördüncü kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü'nü aldı. Pose dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Billy Porter, bu alanda ödül alan ilk açık eşçinsel olarak tarihe geçti.

PHOEBE, JULİA'NIN TAHTINI DEVİRDİ

Phoebe Waller-Bridge, aynı ödülü sekiz kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfus'u yenerek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu seçildi. Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Jodie Comer, gecenin sürprizlerinden oldu. Ödüle kendisi de şaşıran Comer, kazanacağını tahmin etmediği için törene anne ve babasını davet etmediğini itiraf etti.