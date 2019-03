Game of Thrones'un yıldızından itiraf

The New Yorker dergisine bir yazı yazan Game of Thrones'un yıldızı Emilia Clarke, şaşırtan açıklamalarda bulunarak hayranlarını üzdü.

İKİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ

Ünlü oyuncu Emilia Clarke, ilk beyin anevrizmasını Game of Thrones dizisinin ilk sezonunda spor salonunda antrenörüyle çalışırken yaşadı. O dönem 24 yaşında olan oyuncuya subaraknoid kanama teşhisi konuldu ve MR'a gönderildi. Genç oyuncu bu olayın hemen ardından ameliyat edildi.

ŞİMDİ TAM ZAMANI

2 kez ameliyat geçirdiğini açıkladı.32 yaşındaki oyuncu, "Tüm çocukluk hayallerim gerçekleşmiş gibiyken, neredeyse aklımı ve sonra hayatımı kaybediyordum. Bu hikayeyi herkese açık olarak söylemedim, ama şimdi zamanı." diye konuştu.

HAYIR KURUMU KURACAK

The New Yorker'a yazdığı yazıyla beyin kanaması geçiren kişilere dikkat çeken Clarke, felç geçiren insanlara tedavi sağlamayı amaçlayan 'SameYou' adında bir hayır kurumu da oluşturacağını açıkladı.