Ganalı büyücüden Dünya Kupası itirafı: Hedefinde Harry Kane vardı

İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’na harika bir başlangıç yaptı. Harry Kane, sezon boyu Bayern Münih formasıyla gösterdiği inanılmaz gol performansını kupaya da taşıdı.

Tam 51 maçta 61 gol gibi ulaşılması zor bir istatistiğe imza atan Kane, turnuvanın açılış maçında da 2 kez fileleri havalandırdı.

İngiltere, bu akşam saat 23.00’te Boston Stadyumu’nda Gana ile karşı karşıya gelecek.

Dev karşılaşma öncesi Ganalı bir büyücünün Harry Kane iddiası İngiliz basınına yansıdı.

Sakatlanmayacak, performansı düşecek

Fanatik’te yer alan habere göre, Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam, İngiltere’nin yıldız golcüsü Harry Kane’i hedef alan bir büyü yaptığını açıkça ifade etti.

İngiliz Daily Star gazetesinde de geniş yankı bulan bu açıklamaya göre, Bonsam’ın amacı Kane’e fiziksel bir zarar vermek değil. Ganalı şaman, yaptığı büyüyle yıldız oyuncunun sakatlanmasını değil, sadece saha içindeki etkinliğinin kırılmasını ve performansının düşürülmesini hedeflediğini belirtti.

Açıklamasında, "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Daha önce neler yapabileceğimi gösterdim, bu yüzden onu durdurmak için ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Ona ciddi bir sakatlık dilemiyorum. Sadece ülkeme karşı oynamasını engellemeye yetecek bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Futbol dünyası şimdi bu ilginç açıklamayı konuşuyor. Bakalım Harry Kane, yarın akşam oynanacak kritik Gana maçında bu iddialara sahada nasıl bir yanıt verecek…