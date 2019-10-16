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Gazetecilik tartışılıyor: Muhabir misin asker misin

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte; savaş gazeteciliği nedir, nasıl olmalıdır konuları sıkça gündeme geliyor.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 11:19..
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Gazetecilik tartışılıyor: Muhabir misin asker misin

Türkiye gazetesi, 16 Şuat 1993 yılında "Cephede bir Sırp vurdum" manşetiyle, okuyucularına sunulmuştu.

"ATIŞI YAPTIM..."

"Bosna'da çatışma bölgesine girebilen tek Türk gazeteci" diye nitelenen Yusuf Sancak'ın, şu ifadeleri haberde yer almıştı: "Cephe Komutanı Zülfikar'ın müsaade ettiği tek atışı yapmak için dürbünle Sırp mevzilerini yarım saat gözledim. Sonra atışı yaptım, bir Sırp yuvarlandı."

Gazetecilik tartışılıyor: Muhabir misin asker misin

KARDAK'A BAYRAK DİKİLDİ

Tarihler 26 Ocak 1996'yı gösterirken Hürriyet gazetesi ise; "Bayrak savaşı" manşetini attı.

Haberin detaylarında; "Yunanlılar, Bodrum'daki Kardak Kayalıklarına dün kendi bayraklarını dikme cüretini gösterdi. Hürriyet ekibi, hemen kayalığa çıkıp Yunan bayrağını indirdi ve yerine Türk bayrağını koydu." ifadeleri kullanılmıştı.

Gazetecilik tartışılıyor: Muhabir misin asker misin

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