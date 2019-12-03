Gaziantep'te 11 gasp olayına karışan zanlılar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yolda karşılaştıkları kişileri bıçaklayarak para ve telefonunu gasbeden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Çalışma kapsamında çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayı gerçekleştirenlerin Ç.S., M.D., U.K.S. ile K.Y. olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon ile yakalandı.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan, şüphelilerin sokak ortasında soygun yapma anları güvenlik kamerasına yansıdı.