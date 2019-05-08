Gaziantep'te 4 ayaklı civciv dünyaya geldi

İslahiye ilçesinde işçi olarak çalışan Gani Güneş'in sahibi olduğu tavuklardan birinin kuluçkasındaki yumurtadan, 4 ayaklı civciv çıktı.

"ÖLÜR MÜ ÖLMEZ Mİ DİYE BEKLİYORUZ"

İlk kez 4 ayaklı civciv gördüğünü söyleyen Gani Güneş, "Kuluçka sonrası 3 civcivden birinin 4 ayaklı ve gözleri açılmamış olduğunu fark edince şaşırdım. 24 saattir 'Ölür mü, ölmez mi?' diye bekliyoruz. 55 yaşındayım, bahçemizde sürekili kümes hayvanı besleriz, ilk kez böylesi bir durumla karşılaştım." dedi.

"YAŞAMASI ZOR GÖZÜKÜYOR"

4 ayaklı civcivi gören veteriner hekim Mahmut Çevik ise yumurtanın gelişimi esnasında genetik anormallikler, yumurtanın darbe alması ve embriyoda meydana gelen olumsuzluklardan kaynaklanabileceğini belirterek, "Civciv gözleri açılmadığı ve yürüyemediği için beslenme zorluğu yaşayacak. Bu durumda yaşaması zor gözüküyor." dedi.





